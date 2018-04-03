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Советский ГАЗ-12 ЗИМ с двигателем Nissan оценили в 20 миллионов рублей
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Советский ГАЗ-12 ЗИМ с двигателем Nissan оценили в 20 миллионов рублей 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже рестомода на базе длиннобазного седана ГАЗ-12 ЗИМ. Автомобиль с пробегом одна тысяча километров и двигателем Nissan оценили в 19 999 000 рублей.
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Вместо стандартной рядной «шестерки» объемом 3,5 литра, под капотом ГАЗ-12 ЗИМ установлен «ниссановский» агрегат VQ-30. В объявлении указана мощность 90 лошадиных сил, как у «газовского» мотора. Однако в зависимости от степени форсировали 3,0-литровый японский «атмосферник» может выдавать 193—230 лошадиных сил.
Помимо мотора Nissan, ГАЗ-12 ЗИМ получил задний мост от Chevrolet Camaro, 17-дюймовые кованые колесные диски, климат-контроль и автоматическую коробку передач. Продаваец утверждает, что все технические изменения зафиксированы в ПТС. Машину продают в Новосибирске.
Седан ГАЗ-12 ЗИМ выпускался в период с 1948 по 1960 год. В основном модель предназначалась для перевозки советской, партийной и правительственной номенклатуры. Всего было выпущено 21 527 экземпляров модели.
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