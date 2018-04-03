Появились подробности о новом Ford Focus

Новый Focus открыл себя миру в феврале — тогда по всемирной сети поплыла шпионская фотография машины без камуфляжа, якобы сделанная во время фирменной фотосессии. Но что скрывается под симпатичными обводами автомобиля, одновременно напоминающего многих своих конкурентов размерного класса C? Об анатомических подробностях сообщает интернет-ресурс Carscoops.

Свежий Ford вряд ли покажет фокус — в основу легло модернизированное шасси предшественника. Не исключено, что и без того достаточная по меркам сегмента колесная база в 2648 мм чуть подрастет, тем самым, увеличивая запас пространства на заднем сиденье. Кстати, интерьер порадует не только простором, но и более строгим оформлением.

В гамму двигателей войдут бензиновый трехкотловый EcoBoost объемом 1,0 л, четырехцилиндровый агрегат «один и пять», а также 1,5 и 2,0-литровый турбодизель. Коробки передач пяти— и шестиступенчатые механические, либо преселективный «робот» с двумя сцеплениями. Скорее всего, в линейке сохранится версия ST, традиционно конкурирующая с хот-хэтчами типа Volkswagen Golf GTI. По некоторым данным, она может сменить 2,0-литровую «турбочетверку» на мотор объемом 1,5 л с двухпоточным турбонагнетателем, хотя фордовцы могут оставить и прежний агрегат. Возглавит палитру модификаций ураганный Focus RS с полноприводной и, вероятно, электрифицированной трансмиссией. Наверняка эта «пушка», готовящаяся к 2020 году, выдаст не менее 400 л.с.

В Северную Америку Focus теперь будут отправлять с завода в Китае. Начальный вариант получит 123-сильный «литр», а более продвинутый — 2,0-литровую атмосферную «четверку» мощностью 160 л.с.

Со временем появится полностью электрический Focus и подзаряжаемая гибридная версия.

Что касается типов кузова, то в четвертом поколении модель по традиции будет предлагаться в формате пятидверного хэтчбека и седана. Наверняка будет и универсал. Трехдверный хэтч и купе-кабриолет можно не ждать.