ОДК провела конференцию для эксплуатантов нового двигателя ПД-14

На загородной испытательной станции «ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах прошла конференция по представлению программы двигателя ПД-14 потенциальным заказчикам.

Управляющий директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов представил гостям новый адаптерный стенд, на котором, начиная с июня этого года, будут проводиться испытания первых серийных двигателей ПД-14. По словам экспертов, это один из самых современных испытательных стендов в России.

«Проект ПД-14, помимо создания его в железе, включает в себя важнейший элемент — обеспечение послепродажного обслуживания. Безусловно, нам предстоит огромный пласт работы — создание центра поддержки заказчика, который будет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, открытие сети полевых представительств, станций обслуживания двигателей по всей стране, организация ремонтного производства, обеспечение замены модулей в эксплуатации», ‒ рассказал Сергей Попов.

Он также сообщил, что сейчас прорабатывается проект открытия на заводе учебного центра, где будут представлены все типы выпускаемых нами двигателей — семейство ПС-90А, ПД-14, установки промышленного применения. Здесь представители эксплуатирующих организаций смогут изучить конструкцию двигателя, получить знания, проконсультироваться по поводу особенностей эксплуатации того или мотора.

«Мы уверены в том, что создадим качественный продукт, сопоставимый с зарубежными аналогами по своим техническим характеристикам, эксплуатационным свойствам. Очень важно не подвести эксплуатацию, обеспечить качественный сервис. И самое главное — у нас нет права на ошибку, все должно получиться с первого раза», ‒ добавил Сергей Попов.

Как отметили в пресс-службе «ОДК-Пермские моторы», по итогам конференции участники высказали общее мнение о том, что выбор в пользу самолета с российским двигателем ПД-14 очевиден как с точки зрения цены мотора, так и в части стоимости и доступности его обслуживания. Кроме того, безусловным плюсом ПД-14 является близость производителя к эксплуатирующим авиакомпаниям.