Дичайший Lamborghini Diablo почти без пробега пустят с молотка 

На торги аукционного дома RM Sotheby’s выставили один из 80 выпущенных экземпляров суперкара Lamborghini Diablo GT, пробег которого на данный момент составляет 276 километров. Машину будут продавать в мае в Монако.
В описании лота указано, что GT — «дичайшая» из всех версий Diablo. Это купе — двенадцатый автомобиль партии и, возможно, экземпляр с минимальным пробегом из всех существующих.
Информации о владельце, а также об ориентировочной стоимость автомобиля пока нет.
GT-модификация Diablo дебютировала в 1999 году. Она комплектовалась шестилитровым двигателем V12, который выдавал 583 лошадиные силы и 630 Нм крутящего момента. Заднеприводное купе оснащалось пятиступенчатой механической коробкой передач.
В начале 2018 года на торгах RM Sotheby’s продали Lamborghini Countach 1991 года, доработкой которого занимался глава компании Pagani Горацио Пагани. Автомобиль ушел за 331 250 евро (почти 23,5 миллиона рублей).
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