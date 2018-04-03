С Заволжского моторного завода взыскали более 67 миллионов рублей

Речь идет о платежах за негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщается в материалах арбитражного суда Нижегородской области, иск Росприроднадзором был подан еще в августе прошлого года. Сама задолженость сложилась с I квартала 2014 года по IV квартал 2015 года. Иск суд удовлетворил полностью.