С Заволжского моторного завода взыскали более 67 миллионов рублей 

Речь идет о платежах за негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщается в материалах арбитражного суда Нижегородской области, иск Росприроднадзором был подан еще в августе прошлого года. Сама задолженость сложилась с I квартала 2014 года по IV квартал 2015 года. Иск суд удовлетворил полностью.
Справка «ФедералПресс»:
Заволжский моторный завод производит бензиновые и дизельные двигатели. Также производит новые компоненты для Ford. Расположен в городе Заволжье Нижегородской области/
Входит в концерн Sollers