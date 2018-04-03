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С Заволжского моторного завода взыскали более 67 миллионов рублей
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С Заволжского моторного завода взыскали более 67 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о платежах за негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщается в материалах арбитражного суда Нижегородской области, иск Росприроднадзором был подан еще в августе прошлого года. Сама задолженость сложилась с I квартала 2014 года по IV квартал 2015 года. Иск суд удовлетворил полностью.
Справка «ФедералПресс»:
Заволжский моторный завод производит бензиновые и дизельные двигатели. Также производит новые компоненты для Ford. Расположен в городе Заволжье Нижегородской области/
Входит в концерн Sollers
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