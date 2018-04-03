За ущерб экологии Заволжский моторный завод заплатит более 67 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Росприроднадзора по ПФО к ПАО «Заволжский моторный завод» по взысканию задолженности за негативное воздействие на природу. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Задолженность сложилась у завода в период с первого квартала 2014 года по четвертый квартал 2015 года. Иск был подан в августе 2017 года по факту размещения на территории предприятия производственных отходов третьего класса опасности.

Напомним, мазутные пятна вновь плывут по Волге вблизи Борского моста (ФОТО).