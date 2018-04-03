10 брендов меняли цены во второй половине марта

Появились данные об изменениях цен на новые «легковушки» в России в период с 16 по 31 марта 2018 года.

В марте текущего года, а точнее во второй его половине, десять из официально представленных автопроизводителей на российском рынке корректировали прайсы, что показал мониторинг цен новых легковых автомобилей, проведенный аналитическим агентством «Автостат».

Поднялась цена корейского седана Kia Rio в комплектации Prestige со 123-сильным мотором объемом 1,6 литра на 2,2 — 2,3%, а продажи версии Prestige AV были прекращены. Подорожали все модели марки Ravon: Gentra — на 1,5 — 1,8%, Nexia — на 3,5 — 4,2%, R4 — на 1,5 — 6,0% и R2 — на 3,7 — 4,3%.

Поменялись ценники на множество китайских кроссоверов, например, Hower H5 в оснащении «Комфорт» подешевел на 3,3%. Geely уменьшил стоимость модели Emgrand X7 на 2,1 — 3,6%, за исключением комплектации Luxury, стоимость которой осталась прежней. Кроссовер Lifan Myway доступен в новых комплектациях — Comfort обойдется в 849 900 рублей, а Luxury+ в 899 900 рублей. Минимальный ценник модели уменьшился на 2,3%, а максимальный увеличился на 3,4%.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о прогнозах автодилеров на цены в России. Предполагается, что в 2018 году автомобили подорожают на 13-17%.

По материалам: www.kolesa.ru