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В интернете появилось видео с возможностями Mercedes E-63S
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В интернете появилось видео с возможностями Mercedes E-63S 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети появился видеоролик, на котором продемонстрированы скоростные и не только возможности седана Mercedes E-63S.
Он совершенно справедливо отнесен к автомобилям семейного типа. Однако это совершенно не мешает машине демонстрировать показатели скорости, превышающие обновленный BMW M5, а также Porsche Panamera Sport Turismo Turbo. В этом можно убедиться, просмотрев видео в YouTube.
На нем видно, как E-63S берет совершенно спокойно разгон до 100 километров за 3,3 секунды. Этому способствует битурбовый двигатель V8 с объемом в 4 литра, способный давать 612 лошадиные силы.
Дальше на ролике показано, как машина может плавно наращивать скорость. Почти за 11 с половиной секунд машина достигает скорость уже в 200 километров. Перейдя на шестую передачу, Mercedes E-63S выжимает свой максимум в 255 километров в час за 19,2 секунды.
Несмотря на такие скоростные параметры, седан с базовой стоимостью 107 тысяч долларов, отличает его практичность. В нем без труда смогут разместиться 5 пассажиров.
Сюда следует добавить и приемлемый расход топлива — 1 галлон на 22 мили при езде по шоссе.
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