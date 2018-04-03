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Появилась информация о дате старта продаж Lifan X70 в России
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Появилась информация о дате старта продаж Lifan X70 в России 

Daily-Motor 28 минут назад
Фото: Daily-Motor
Обновлённый компактный кроссовер выйдет на отечественный рынок уже в текущем месяце. Старт продаж должен состоятся ровно через две недели.
В настоящее время производитель ещё официально не оглашал комплектации модели и ценники. Достоверно известно, что под капотом у паркетника будет стоять четырёхцилиндровый мотор на бензине объёмом в два литра и отдачей в сто тридцать шесть лошадиных сил. Работать он будет вместе с коробкой передач механического типа на пять ступеней. Альтернативой будет выступать вариаторная установка. Россиянам будет доступен только передний привод.
Анонс паркетника состоялся в начале текущего года, а в прошлом месяце в сети появились первые фотографии Lifan X70. В список базового оборудования должна войти система подогрева кресел, система мультимедиа с девятидюймовым экраном, электропривод водительского кресла и многое другое.
Отметим, что новинка будет до конца года продаваться в России наравне с Lifan X60, который предлагается с мотором объёмом 1.8 литра и мощностью в сто двадцать восемь лошадиных сил. Ценник актуальной модели стартует от семисот тридцати девяти тысяч рублей.
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