Появилась информация о дате старта продаж Lifan X70 в России

Обновлённый компактный кроссовер выйдет на отечественный рынок уже в текущем месяце. Старт продаж должен состоятся ровно через две недели.

В настоящее время производитель ещё официально не оглашал комплектации модели и ценники. Достоверно известно, что под капотом у паркетника будет стоять четырёхцилиндровый мотор на бензине объёмом в два литра и отдачей в сто тридцать шесть лошадиных сил. Работать он будет вместе с коробкой передач механического типа на пять ступеней. Альтернативой будет выступать вариаторная установка. Россиянам будет доступен только передний привод.

Анонс паркетника состоялся в начале текущего года, а в прошлом месяце в сети появились первые фотографии Lifan X70. В список базового оборудования должна войти система подогрева кресел, система мультимедиа с девятидюймовым экраном, электропривод водительского кресла и многое другое.