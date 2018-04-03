Эксперты назвали самую продаваемую в России модель Mitsubishi

В России за март было продано 5 227 автомобилей Mitsubishi . Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс‐службу компании.

На втором месте по популярности находится внедорожник Pajero Sport. Третьим стал пикап L200. По данным издания, это лучший результат с 2015 года. За первые три месяца этого года было реализовано 10 232 автомобилей Mitsubishi — это в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.