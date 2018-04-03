Ещё
Эксперты назвали самую продаваемую в России модель Mitsubishi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали самую продаваемую в России модель Mitsubishi 

360tv.ru 1 час назад
В России за март было продано 5 227 автомобилей Mitsubishi. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс‐службу компании.
На втором месте по популярности находится внедорожник Pajero Sport. Третьим стал пикап L200. По данным издания, это лучший результат с 2015 года. За первые три месяца этого года было реализовано 10 232 автомобилей Mitsubishi — это в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.
Компания Mitsubishi назвала цены на новый компактный кроссовер Eclipse Cross на российском рынке. Mitsubishi Eclipse Cross в базовой комплектации обойдется автолюбителям из России в 399 тысяч рублей. Новинка будет доступна в пяти вариантах.
360tv.ru: последние новости
ТОП‐10 самых ожидаемых электрокроссоверов в мире Tesla массово отзывает электромобили из‐за проблем с усилителем руля Jaguar представит первый в мире беспилотный премиум‐автомобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
RAV4 может получить семиместный салон
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение