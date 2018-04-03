Jaguar допускает возможность выпуска большого внедорожник J-Pace

Управляющий директор Jaguar Land Rover в Австралии Мэтью Визнер заявил, что все варианты предполагаемой крупногабаритной модели J-Pace пока находятся на стадии проекта и не исключено, что по производительности он обойдет существующий F-Pace.

Мэтью Визнер отметил, что если J-Pace получит одобрение, то он будет отличаться от того, что Land Rover делает с такими моделями, как Discovery и Range Rover.

В случае одобрения J-Pace не будет позиционироваться в линейке как флагманская модель Jaguar, так как лидером модельного ряда будет оставаться роскошный седан XJ.

Новый XJ— больше и спортивнее — было объявлено о следующем запуске модели компании, поэтому стоит ожидать, что именно его мы увидим его в ближайшие годы.

На вопрос о перспективах нового хэтчбека XE, который предположительно должен конкурировать с BMW 1-го поколения и Audi A3 следующего поколения, Визнер ответил, что электрификация является более приоритетным для бренда.

Он добавил, что роскошный компактный сегмент меняется, и электрификация будет иметь значительное влияние в ближайшие годы.