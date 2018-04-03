Ещё
Jaguar допускает возможность выпуска большого внедорожник J-Pace
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar допускает возможность выпуска большого внедорожник J-Pace 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Управляющий директор Jaguar Land Rover в Австралии Мэтью Визнер заявил, что все варианты предполагаемой крупногабаритной модели J-Pace пока находятся на стадии проекта и не исключено, что по производительности он обойдет существующий F-Pace.
Мэтью Визнер отметил, что если J-Pace получит одобрение, то он будет отличаться от того, что Land Rover делает с такими моделями, как Discovery и Range Rover.
В случае одобрения J-Pace не будет позиционироваться в линейке как флагманская модель Jaguar, так как лидером модельного ряда будет оставаться роскошный седан XJ.
Новый XJ— больше и спортивнее — было объявлено о следующем запуске модели компании, поэтому стоит ожидать, что именно его мы увидим его в ближайшие годы.
На вопрос о перспективах нового хэтчбека XE, который предположительно должен конкурировать с BMW 1-го поколения и Audi A3 следующего поколения, Визнер ответил, что электрификация является более приоритетным для бренда.
Он добавил, что роскошный компактный сегмент меняется, и электрификация будет иметь значительное влияние в ближайшие годы.
Car.ru: последние новости
В Нью-Йорке дебютировал роскошный кроссовер Acura RDX нового поколения АВТОВАЗ получил ОТТС на кросс-седан Lada Vesta Cross Конструкторы ГАЗа создали маленький грузовичок-трицикл «Шмель»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
RAV4 может получить семиместный салон
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение