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General Motors прекратит публиковать ежемесячные отчеты о продажах
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General Motors прекратит публиковать ежемесячные отчеты о продажах 

Rambler News Service 54 минуты назад
Компания General Motors перестанет сообщать о результатах продаж новых автомобилей каждый месяц и будет раскрывать квартальные отчеты, сообщил автопроизводитель.
«Тридцати дней недостаточно, чтобы отделить реальные тенденции продаж от краткосрочных колебаний на очень динамичном, высококонкурентном рынке», — говорится в сообщении вице-президент GM Курта Макнила.
Квартальные отчеты лучше согласуются с бизнесом GM и позволяют лучше увидеть, как компания работает, отметил он.
Аналитики Bloomberg отмечают, что отказ от ежемесячного раскрытия продаж новых автомобилей GM может быть связан с замедлением продаж на фоне роста процентных ставок и цен на автомобили.
GM планирует раскрыть продажи за второй квартал 3 июля, продажи третьего квартала — 2 октября и продажи в четвертом квартале — 3 января следующего года.
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