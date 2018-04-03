General Motors прекратит публиковать ежемесячные отчеты о продажах

Компания General Motors перестанет сообщать о результатах продаж новых автомобилей каждый месяц и будет раскрывать квартальные отчеты, сообщил автопроизводитель.

«Тридцати дней недостаточно, чтобы отделить реальные тенденции продаж от краткосрочных колебаний на очень динамичном, высококонкурентном рынке», — говорится в сообщении вице-президент GM Курта Макнила.

Квартальные отчеты лучше согласуются с бизнесом GM и позволяют лучше увидеть, как компания работает, отметил он.

Аналитики Bloomberg отмечают, что отказ от ежемесячного раскрытия продаж новых автомобилей GM может быть связан с замедлением продаж на фоне роста процентных ставок и цен на автомобили.

GM планирует раскрыть продажи за второй квартал 3 июля, продажи третьего квартала — 2 октября и продажи в четвертом квартале — 3 января следующего года.