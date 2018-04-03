Citroen C1 обзавёлся кросс-версией после обновления

Самая маленькая модель французской марки получила две новые спецверсии.

Ситикар Citroen C1 второго поколения выпускают с 2014 года, у модели есть братья-близнецы — Peugeot 108 и Toyota Aygo. Первым из «троицы» обновился «японец», рестайлинговый компакт компания Тойота рассекретила в начале 2018-го. Теперь же подошла очередь C1. В отличие от Aygo, у которого освежили внешность, дизайн экстерьера хэтча Citroen не изменился, разве что поменяли шильдик с обозначением модели. Еще у «француза» была расширена палитра цветов кузова и добавлены варианты отделки интерьера. Так же, как у Aygo, у Citroen C1 улучшена шумоизоляция, мультимедиа-систему «подружили» с Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link.

Хэтч французской марки оснащается модернизированным тойтовским мотором 1.0, который теперь отвечает нормам Евро 6.2. У трехцилиндрового бензинового двигателя повышена степень сжатия, снижено трение, также у мотора появилась комбинированная система впрыска. Мощность выросла с 69 до 72 л.с., но при этом максимальный крутящий момент движка составляет 93 вместо 95 Нм. Мотор комплектуется прежними пятиступенчатой «механикой» или «роботом» ETG. На некоторых рынках хэтч можно купить еще с трехцилиндровым PureTech 1.2 (82 л.с.), однако в Citroen пока не сообщили, был ли доработан этот двигатель.

С1 по-прежнему доступен в трех— или пятидверном кузове, плюс клиентам предлагается автомобиль со сдвижным мягким верхом. Для хэтчбека предусмотрены две новые спецверсии — Urban Ride и Elle . Особенности первой: наличие пластиковых накладок на колесных арках, окрашенные в черный 15-дюймовые диски нового дизайна и корпуса зеркал, оранжевые вставки в салоне. Citroen C1 Elle разработан совместно с одноименным журналом и предназначен прежде всего для женской аудитории. У такого хэтча на кузове имеются бейджи с названием новой серии, особый декор интерьера.

В списке оборудования обеих спецверсий значатся: мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, климат-контроль, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы, автоматического торможения. Во Франции цена C1 Elle стартует с отметки в 14 950 евро (примерно 1 059 000 рублей по актуальному курсу), C1 Urban Ride обойдется в 14 450 евро (около 1 024 000 рублей).

На фото: Citroen C1 Urban Ride

В Старом свете C1 занимает третье место по продажам среди «близняшек»: в 2017-м реализовано 53 292 хэтчбека Citroen, тогда как компакт Peugeot 108 в прошлом году разошелся по Европе тиражом в 55 831 экземпляр, а дилеры Toyota продали 84 588 хэтчей Aygo. В России ни один из ситикаров не представлен, хотя C1 и Peugeot 108 первого поколения у нас продавали. Выход «малышей» второй генерации на наш рынок не планируется.

Кстати, предвестника кросс-версии C1 — концепт с тем же названием Urban Ride — компания Citroen показала еще четыре года назад.

По материалам: www.kolesa.ru