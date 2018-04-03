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Уникальный мотоцикл, в существование которого трудно поверить
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Уникальный мотоцикл, в существование которого трудно поверить 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Проект Watkins M001 выглядит просто невероятно! Ключевых особенностей у него две. Во-первых, это маятниковая передняя подвеска с управляемой ступицей. Подобное решение встречается на кастомах довольно редко и еще реже на серийных байках. Пример — итальянский Bimota TESI 3D. Выигрыш подобной схемы по сравнению с традиционной вилкой (будь то обычный телескоп" или «перевертыш») в разделении функции демпфирования и рулевого управления, что улучшает управляемость при торможении, уменьшает клевки при замедлении и повышает ездовой комфорт.
Когда-то это был турер BMW R1150RT, а теперь… Да, здесь есть, от чего сойти с ума! Mechanical Design Ph. D из Гданьска, в состав которой входят три десятка дизайнеров, провели ошеломительную инженерную работу, оставив от стандартного мотоцикла лишь оппозитный двухцилиндровый двигатель, элементы задней подвески и карданную передачу.
Частенько кастомайзеры следуют схеме — снимают обтекатели, меняют подрамник, сиденье, топливный бак. В результате подобной резьбе по «бимеру» ("Хонде", «Ямахе», либо выберите свой вариант) получается мотоцикл с индивидуальной стилистикой. Технические апгрейды, как правило, сводятся к доработке впускного тракта, установке спортивной выпускной системы, модификации вилки и задней подвески, а также более мощным тормозам. Но здесь все гораздо интереснее!
У серийного BMW R1150RT применена схема фирменная Telelever, напоминающая автомобильную подвеску на двойных поперечных рычагах и тоже с разделением функций. Кстати, переднее колесо не бээмвэшное — оно взято у нейкеда Yamaha XJ6. Во-вторых, BMW или то, что от него осталось великолепен стальной рамой, которую вырезали с помощью лазера. При всех изысках Watkins M001 — мотоцикл, теоретически пригодный к каждодневной езде. Вот только надо ли?
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