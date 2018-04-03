Suzuki Motor сменила руководителя российского подразделения

Компания Suzuki Motor назначила нового руководителя российского подразделения. Юта Такахаси заменит на посту генерального директора Кэиити Сумида, сообщила компания.

Кэиити Сумида работал в России в должности генерального директора с 2015 года. Он продолжил работу в центральном офисе японской корпорации Itochu.

Юта Такахаси будет отвечать за развитие бренда Suzuki в России, а также за реализацию бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций компании на российском рынке. Новый генеральный директор 18 лет работал в автомобильной индустрии и 2 года отвечал за рынок РФ в Японии.

«В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом, в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России», — сказал Юта Такахаси, его слова приводит компания.

Продажи новых легковых автомобилей Suzuki в России в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 10,6%, до 5 тыс. штук.