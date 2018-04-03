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Suzuki Motor сменила руководителя российского подразделения
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Suzuki Motor сменила руководителя российского подразделения 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Твое авто
Компания Suzuki Motor назначила нового руководителя российского подразделения. Юта Такахаси заменит на посту генерального директора Кэиити Сумида, сообщила компания.
Кэиити Сумида работал в России в должности генерального директора с 2015 года. Он продолжил работу в центральном офисе японской корпорации Itochu.
Юта Такахаси будет отвечать за развитие бренда Suzuki в России, а также за реализацию бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций компании на российском рынке. Новый генеральный директор 18 лет работал в автомобильной индустрии и 2 года отвечал за рынок РФ в Японии.
«В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом, в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России», — сказал Юта Такахаси, его слова приводит компания.
Продажи новых легковых автомобилей Suzuki в России в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 10,6%, до 5 тыс. штук.
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 Ещё 2 источника 
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