Ещё
Hyundai готовит огромный кроссовер под названием «Палисад»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai готовит огромный кроссовер под названием «Палисад» 

Quto.ru 36 минут назад
Фото: Quto.ru
Компания Hyundai зарегистрировала в патентном ведомстве США новое название для своего нового большого кроссовера — Palisade. Как известно, палисад — это высокий частокол или забор, так что название смотрится удачным для полноразмерного семиместного семейного кроссовера.
Подробностей о новинке пока не так много, но ясно, что он будет конкурировать с Ford Explorer и Chevrolet Traverse. Вполне можно допустить, что он будет не только трехрядным, но и восьмиместным — по крайней мере, в отдельных комплектациях.
Большой паркетник вполне может быть построен на базе будущего аналога от Kia на основе концепта Telluride.
По предварительным данным, новинку можно ожидать в начале 2019 года, тогда как в продажу он поступит лишь в конце 2019 или в начале 2020 года. Известно, что Kia дала «зеленый свет» проекту Telluride. Читайте статью на QutoЧитайте также:Infiniti объявляет прием предзаказов на обновленный внедорожник QX80Видео: Пьяный таец безучастно смотрел, как убивают его «Исудзу»Названы самые популярные внедорожники вторичного рынка Москвы
Quto.ru: последние новости
Infiniti объявляет прием предзаказов на обновленный внедорожник QX80 Цены на автомобили изменились у 10 брендов Tesla объявила крупнейший отзыв в своей истории из-за ГУР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение