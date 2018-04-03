Hyundai готовит огромный кроссовер под названием «Палисад»

Компания Hyundai зарегистрировала в патентном ведомстве США новое название для своего нового большого кроссовера — Palisade. Как известно, палисад — это высокий частокол или забор, так что название смотрится удачным для полноразмерного семиместного семейного кроссовера.

Подробностей о новинке пока не так много, но ясно, что он будет конкурировать с Ford Explorer Chevrolet Traverse . Вполне можно допустить, что он будет не только трехрядным, но и восьмиместным — по крайней мере, в отдельных комплектациях.

Большой паркетник вполне может быть построен на базе будущего аналога от Kia на основе концепта Telluride.

По предварительным данным, новинку можно ожидать в начале 2019 года, тогда как в продажу он поступит лишь в конце 2019 или в начале 2020 года. Известно, что Kia дала «зеленый свет» проекту Telluride. Читайте статью на QutoЧитайте также:Infiniti объявляет прием предзаказов на обновленный внедорожник QX80Видео: Пьяный таец безучастно смотрел, как убивают его «Исудзу»Названы самые популярные внедорожники вторичного рынка Москвы