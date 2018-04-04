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Hyundai тестирует новый большой кроссовер
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Hyundai тестирует новый большой кроссовер 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В модельном ряду Hyundai самый крупный SUV сегодня — это кроссовер, известный в России как Grand Santa Fe. Но корейцы уже испытывают новый большой кроссовер, который может стать соперником полноразмерных «американцев».
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