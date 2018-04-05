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Новый 7-местный кроссовер Hyundai назвали Palisade
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Новый 7-местный кроссовер Hyundai назвали Palisade 

Daily-Motor 25 минут назад
Фото: Daily-Motor
Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai зарегистрировал в патентном бюро США название для своего нового автомобиля — Palisade. Ожидается, что это «имечко» получит новый полноразмерный кроссовер компании, официальный дебют которого должен состояться в ближайшие годы.
Не так давно новый 7-местный кроссовер «Хендэ» выкатили на тесты. Кузов автомобиля был облачен в камуфляж, как и полагается для прототипов, поэтому рассмотреть какие-то детали экстерьера вседорожника оказалось сложно.
Тем не менее, в общих чертах можно отметить, что дизайн нового Hyundai Palisade будет выполнен в стиле последних моделей марки «Хендай», в частности «паркетника» Kona. Как и «Кона», новый «Полисад» будет укомплектован узкой передней оптикой, крупной решеткой радиатора и вертикальными задними фонарями.
По слухам, презентация нового 7-местного кроссовера Hyundai состоится примерно через год. Основным рынком для новинки окажутся США.
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