Новый 7-местный кроссовер Hyundai назвали Palisade

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai зарегистрировал в патентном бюро США название для своего нового автомобиля — Palisade. Ожидается, что это «имечко» получит новый полноразмерный кроссовер компании, официальный дебют которого должен состояться в ближайшие годы.

Не так давно новый 7-местный кроссовер «Хендэ» выкатили на тесты. Кузов автомобиля был облачен в камуфляж, как и полагается для прототипов, поэтому рассмотреть какие-то детали экстерьера вседорожника оказалось сложно.

Тем не менее, в общих чертах можно отметить, что дизайн нового Hyundai Palisade будет выполнен в стиле последних моделей марки «Хендай», в частности «паркетника» Kona. Как и «Кона», новый «Полисад» будет укомплектован узкой передней оптикой, крупной решеткой радиатора и вертикальными задними фонарями.

По слухам, презентация нового 7-местного кроссовера Hyundai состоится примерно через год. Основным рынком для новинки окажутся США.