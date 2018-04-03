Догадались? Это Ferrari. Единственный в мире

Ни за что не догадаетесь, но это Ferrari

Производителя не угадал никто. Тем не менее, это не какая-то стародавняя развалюха с Туманного Альбиона, — это настоящий Ferrari . Модель 1952 года под названием 212 Inter с кузовом от Ghia. Это единственный в мире экземпляр. Других просто не было. Под капотом скрывается фантастический двигатель V12. А стоит автомобиль 1,6 миллиона долларов.

Впервые 212 показали на Парижском автосалоне 1952 года. Там автомобиль понравился президенту Аргентины Хуану Перону . Путь машины в гараж начальника Аргентины был довольно долгим. Сначала ему пришлось поехать в Милан, получить там номера и только после этого можно было ввезти автомобиль в страну. Все потому, что он находился под пристальным вниманием и любая чрезмерная роскошь могла стоить ему поста (впрочем, его потом все равно свергли).

До 1973 года шикарный автомобиль был законсервирован в хранилище. А потом его купил итальянец из Буэнос-Айреса, который перепродал 212 в 1987-м году. В 1990 году уникальный Ferrari прошел тщательную реставрацию и начал новую жизнь на подиумах. В 2002 он получил второе место на конкурсе Pebble Beach Concours d’Elegance.

Скоро Ferrari 212 Inter выставят на аукцион. Делайте ставки.