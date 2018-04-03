Китайцы выпустили новый круизер с 800-кубовым мотором

Производитель из Китая выпустил новый мотоцикл типа круизер с довольно большим по меркам продукции из Поднебесной, 800-кубовым мотором. Мотоцикл получил слабопроизносимое название Chongqing CQ800.

Здесь стоит двухцилиндровый мотор типа V-Twin от производителя Gaokin. Такой же мотор использовался ранее для других проектов круизеров из Китая, которые были представлены, но пока не пошли в массовое производство.

Максимальная мощность — 52 л.с. при 5 600 об. /мин. Максимальный момент — 75 Нм при 5 000 об. /мин. Рама — алюминиевая, не трубчатая. Колеса — 17 радиуса. Длина мотоцикла — 2 370 мм. Ширина — 840 мм. Высота — 1 080 мм. Вес — 260 кг.

Первый круизер с таким мотором поступил в продажу в Китае в конце октября 2017 года. Он позиционировался как первый круизер китайского производства с мотором объемом 800 кубических сантиметров. С тех пор многие китайские производители решили воспользоваться возможностью и выпустить на основе этого силового агрегата свою продукцию — подобный подход широко распространен в КНР.

Когда, на каких рынках и почем будет продаваться Chongqing CQ800, не уточняется.