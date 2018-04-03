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Ауди Центр Выборгский провел закрытый показ нового Audi A8 для клиентов
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Ауди Центр Выборгский провел закрытый показ нового Audi A8 для клиентов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Мероприятие состоялось на территории Винного склада, известного в узких кругах своим оригинальным ассортиментом изысканных вин.
Новый флагман Audi представил клиентам, которых на мероприятии было более ста человек, директор Ауди Центра Выборгский — Юрий Терентьев. Его рассказ об автомобиле сопровождался видеорядом и позволил гостям подробно познакомиться со всеми особенностями нового Audi A8. После презентации все гости могли продегустировать изысканные вина с уникальными сырами и, конечно, осмотреть автомобиль, представленный в зале.
Напомним, что российская премьера флагманской модели Audi состоялась 19 марта. Audi A8 впитал в себя все самые прогрессивные технологии. Из основных технологических решений Audi A8 особенно выделяется «умение» автомобиля взаимодействовать с другими объектами и транспортными средствами на дороге, получая от них информацию, например об опасностях на маршруте. В модели предусмотрена самообучаемая на основе анализа пройденного маршрута навигация. Седан умеет сам парковаться и заезжать в гараж, передвигаться на автопилоте по пробкам — все это благодаря впечатляющему арсеналу из многочисленных датчиков, камер и лазерных сканеров. В салоне практически не осталось кнопок: взаимодействие с бортовой электроникой происходит через сенсорные дисплеи. Все это делает Audi A8 уникальным среди седанов бизнес-класса.
Заказать Audi A8 вы можете в Ауди Центре Выборгский на Выборгском шоссе, 352А.
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