Jaguar Land Rover хочет создать новый крупный паркетник 

Британский автомобильный бренд планирует дополнить линейку кроссоверов новой моделью, которая может получить название J-Pace.
Руководитель офиса в Австрии сообщил местным средствам массовой информации о том, что будущая новинка будет как минимум на одну ступень выше, нежели F-Pace. Но, для компании по-прежнему важно, чтобы их автомобили соответствовали внутренним стандартам бренда. Более того, новинка должна существенно отличаться от Land Rover и Range Rover.
Также, представитель бренда сообщил, что компания занимается активной модернизацией люксовых компактных автомобилей, которые постепенно получают электрифицированные версии.
Эксперты отмечают, что если компания всё-таки выпустит в продажу J-Pace, то на рынке для этой новинки будет обеспечена сильная конкуренция с моделями Audi, BMW, Bentley и другими автомобилями. Инсайдеры же полагают, что уже через несколько месяцев мы сможем узнать первые характеристики нового кроссовера и оценить его преимущества.