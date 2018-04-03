Jaguar Land Rover раздумывает о новом крупном кроссовере

Британская компания Jaguar Land Rover в будущем может расширить линейку кроссоверов Jaguar новой моделью, которая предположительно получит название J-Pace.

В интервью австралийскому порталу Goauto, руководитель местного офиса Jaguar Land Rover Метью Виснер прокомментировал появлявшуюся ранее информацию о том, что компания может вывести на рынок новую модель, которая будет располагаться в линейке кроссоверов на ступеньку выше модели F-Pace. По его словам, компания рассматривает такую возможность, однако очень важно, чтобы новая модель соответствовала стандартам Jaguar.

По словам Виснера, Jaguar не собирается «наступать на пальцы» Land Rover и Range Rover, у которых в линейке есть большие кроссоверы. Избежать такой ситуации можно в том случае, если модель от Jaguar будет существенно отличаться от них.

Для Jaguar грядущая электрификация — это не пустое слово. По словам Метью Виснера, сегмент люксовых автомобилей сейчас активно эволюционирует, и среди компактных представителей сегмента ожидается значительное увеличение количества электрифицированных моделей. Компания также не отказывается и от идеи разработки хэтчбека, который бы конкурировал с BMW 1 Series и Audi A3, но её приоритеты — автомобили покрупнее.

С учётом того, что Range Rover SVAutobiography оснащён пятилитровой компрессорной «восьмёркой» Jaguar с отдачей в 550 лошадиных сил, компании возможно придётся установить на крупный кроссовер Jaguar ещё более мощный мотор для того, чтобы автомобиль с кошкой на капоте соответствовал ожиданиям общественности. Самый мощный серийный двигатель Jaguar сейчас устанавливается на седан XE SV Project 8, и там он развивает 600 лошадиных сил. В принципе, Jaguar может использовать для J-Pace именно его.

Если же Jaguar решится на создание J-Pace, то конкурировать ему придётся с крупными и «заряженными» моделями Mercedes-AMG, Audi, BMW, Bentley Lamborghini . Точнее определить конкурентов можно будет лишь тогда, когда относительно J-Pace появится какая-либо подробная информация

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По материалам: www.kolesa.ru