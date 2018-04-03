Ещё
Jaguar Land Rover раздумывает о новом крупном кроссовере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar Land Rover раздумывает о новом крупном кроссовере 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Британская компания Jaguar Land Rover в будущем может расширить линейку кроссоверов Jaguar новой моделью, которая предположительно получит название J-Pace.
В интервью австралийскому порталу Goauto, руководитель местного офиса Jaguar Land Rover Метью Виснер прокомментировал появлявшуюся ранее информацию о том, что компания может вывести на рынок новую модель, которая будет располагаться в линейке кроссоверов на ступеньку выше модели F-Pace. По его словам, компания рассматривает такую возможность, однако очень важно, чтобы новая модель соответствовала стандартам Jaguar.
По словам Виснера, Jaguar не собирается «наступать на пальцы» Land Rover и Range Rover, у которых в линейке есть большие кроссоверы. Избежать такой ситуации можно в том случае, если модель от Jaguar будет существенно отличаться от них.
Для Jaguar грядущая электрификация — это не пустое слово. По словам Метью Виснера, сегмент люксовых автомобилей сейчас активно эволюционирует, и среди компактных представителей сегмента ожидается значительное увеличение количества электрифицированных моделей. Компания также не отказывается и от идеи разработки хэтчбека, который бы конкурировал с BMW 1 Series и Audi A3, но её приоритеты — автомобили покрупнее.
С учётом того, что Range Rover SVAutobiography оснащён пятилитровой компрессорной «восьмёркой» Jaguar с отдачей в 550 лошадиных сил, компании возможно придётся установить на крупный кроссовер Jaguar ещё более мощный мотор для того, чтобы автомобиль с кошкой на капоте соответствовал ожиданиям общественности. Самый мощный серийный двигатель Jaguar сейчас устанавливается на седан XE SV Project 8, и там он развивает 600 лошадиных сил. В принципе, Jaguar может использовать для J-Pace именно его.
Если же Jaguar решится на создание J-Pace, то конкурировать ему придётся с крупными и «заряженными» моделями Mercedes-AMG, Audi, BMW, Bentley и Lamborghini. Точнее определить конкурентов можно будет лишь тогда, когда относительно J-Pace появится какая-либо подробная информация
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Range Rover Velar стал самой популярной моделью Land Rover в РФ.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Обновлённый Infiniti QX80 для России: подробности Известна дата старта российских продаж кроссовера Lifan X70 Acura RDX нового поколения обзавелась двухлитровым мотором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Hyundai Sonata начали собирать в России1
Догадались? Это Ferrari. Единственный в мире
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение