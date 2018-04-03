Jaguar Land Rover создаст новый крупный паркетник

Jaguar Land Rover хочет создать новый крупный паркетник

Британский автомобильный бренд планирует дополнить линейку кроссоверов новой моделью, которая может получить название J-Pace.

Руководитель офиса в Австрии сообщил местным средствам массовой информации о том, что будущая новинка будет как минимум на одну ступень выше, нежели F-Pace. Но, для компании по-прежнему важно, чтобы их автомобили соответствовали внутренним стандартам бренда. Более того, новинка должна существенно отличаться от Land Rover и Range Rover.

Также, представитель бренда сообщил, что компания занимается активной модернизацией люксовых компактных автомобилей, которые постепенно получают электрифицированные версии.