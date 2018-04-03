Acura RDX получила полностью новую платформу

Новая модель Acura RDX не имеет отношения к Honda CR-V, так как получила полностью новую архитектуру.

Вариант RDX стал самым обширным и, вероятно, самым дорогим редизайном модели за последнее десятилетие и получил ряд очень важных улучшений. Это стало возможно благодаря новой платформе, которая на самом деле является чем-то новым для компании.

Новая платформа позволяет более эффективно использовать пространство и лучшую «упаковку», что в переводе означает более длинную колесную базу и больше места для пассажиров и багажа в салоне. Например, когда задние сиденья складываются, пол становится полностью плоский.

Новая архитектура несет преимущества и с точки зрения жесткости из-за высокопрочной стали, используемой в более чем половине своей конструкции. Основания теперь являются домом для пересмотренной подвески с новой пятиступенчатой независимой задней компоновкой, рулевым управлением с переменным коэффициентом мощности и опционально доступными адаптивными амортизаторами.

И последнее, но не менее важное: новый RDX также получает систему SH-AWD с привязкой к крутящему моменту Acura, которая отсутствовала в модели, которую он заменяет. Он может распределять до 70% мощности на заднюю ось, и все это может быть доставлено с обеих сторон для удобства обработки и улучшения сцепления.

Новый RDX является «первым из нового поколения Acuras, который возвращается к первоначальной миссии» высокой производительности. Проще говоря, ее платформа будет использоваться в моделях бренда, которые появятся в ближайшем будущем.