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Компания Chevrolet выпустила «большой черный джип»
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Компания Chevrolet выпустила «большой черный джип» 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Мечта любого россиянина о большом и очень черном внедорожнике материализовалась в особой версии Chevrolet Tahoe. Правда, мечтать придется и дальше, поскольку автомобиль ориентирован на рынок США.
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