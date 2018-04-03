Fisker работает над «бюджетным» электромобилем

Предполагается, что новинка получит продвинутые твердотельные аккумуляторы.

Еще до выхода топовой электрической модели Fisker EMotion, ценовой диапазон которой составляет 130 — 190 тысяч долларов (приблизительно 7 500 000 — 10 963 000 рублей по актуальному курсу), глава компании Хенрик Фискер упоминал о планах спроектировать более доступный электромобиль. Его планы не изменились, о чем он рассказал британскому изданию Autocar, а также сообщил ориентировочный ценник — 40 000 долларов.

Fisker EMotion

Фискер ничего не сказал о типе кузова — седан это будет, хэтчбек, кроссовер или пикап, но отметил важность предоставления потребителю возможности выбора. В продуктовой линейке Fisker будущая новинка может стать третьей моделью после вышеупомянутого флагманского EMotion и шаттла Orbit, дебют которого намечен на осень.

Fisker EMotion

Успех моделям Fisker могут обеспечить твердотельные аккумуляторы, работу над которыми ведут многие компании по всему миру, в том числе, Fisker совместно с Nanotech Energy. Такими батареями должен был быть оснащен уже EMotion, но он, все-таки, получит стандартные литиевые LG Chem формата 21700 емкостью 145 кВт*ч. Сборка модели должна начаться в следующем году.

Фискер заявляет, что прототип Fisker EMotion с твердотельными аккумуляторами будет построен в 2019 году. Кроме того, Orbit приблизительно в это же время будет проходить испытания с аналогичной батареей. Серийная модель ожидается в 2020 году. Кстати, твердотельные аккумуляторные блоки компания планирует также реализовать производителям электроники.

Напомним, Fisker EMotion дебютировал в начале текущего года в рамках выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе. Длина электромобиля составляет 5 085 мм, а колесная база — 3018,5 мм. Машина оснащается 782-сильной силовой установкой, с которой разгоняется с нуля до 96 км/ч менее чем за три секунды и до максимальной скорости 257 км/ч. Запас хода превышает 644 км.

По материалам: www.kolesa.ru