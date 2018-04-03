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В двух городах России начнут тестировать автомобили-беспилотники
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В двух городах России начнут тестировать автомобили-беспилотники 

Авторамблер 25 минут назад
Фото: Авторамблер
По его словам, при выборе городов учитывались такие особенности, как развитость дорожной сети, наличие парковок, видеокамер и других элементов интеллектуальной транспортной системы. Рязань и Липецк по этим критериям оказались наиболее подходящими, передает агентство «Прайм».
Выбор города для тестирования беспилотников — практика, распространённая во всем мире. Так, концерн General Motors ведет испытания своих машин под управлением компьютера в Сан-Франциско, Детройте и Фениксе, в тестах используются электромобили Chevrolet Bolt.
Свои города для испытания беспилотников будут и в России. Согласно планам, в тестировании будут использоваться машины, подключённые к спутниковым системам и оборудованные системой V2X, посредством которой автомобили могут взаимодействовать между собой и окружающей средой. «Также будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта», — сказал Гурко.
Напомним, ранее беспилотный автомобиль был протестирован на дорогах общего пользования в Москве. Систему управления для беспилотника, разработанную компанией «Яндекс», «обкатали» на гибриде Toyota Prius. Машина была оснащена спецоборудованием: камерами, которые распознают другие машины, людей, объекты, границы проезжей части и разметку. Специальные датчики определяют расстояние до объектов, а лидар, установленный на крыше, сканирует пространство вокруг машины.
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