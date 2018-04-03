В двух городах России начнут тестировать автомобили-беспилотники

По его словам, при выборе городов учитывались такие особенности, как развитость дорожной сети, наличие парковок, видеокамер и других элементов интеллектуальной транспортной системы. Рязань и Липецк по этим критериям оказались наиболее подходящими, передает агентство «Прайм».

Выбор города для тестирования беспилотников — практика, распространённая во всем мире. Так, концерн General Motors ведет испытания своих машин под управлением компьютера в Сан-Франциско, Детройте и Фениксе, в тестах используются электромобили Chevrolet Bolt.

Свои города для испытания беспилотников будут и в России. Согласно планам, в тестировании будут использоваться машины, подключённые к спутниковым системам и оборудованные системой V2X, посредством которой автомобили могут взаимодействовать между собой и окружающей средой. «Также будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта», — сказал Гурко.