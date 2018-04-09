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Chevrolet Camaro получил новый дизайн и оборудование после обновления
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Chevrolet Camaro получил новый дизайн и оборудование после обновления 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Chevrolet официально представила обновленные купе и кабриолет Camaro. Модели получили новую внешность, а также расширенный список оснащения.
Новость дополняется…
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