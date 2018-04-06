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Chevrolet обновил Malibu, Spark и Cruze
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Chevrolet обновил Malibu, Spark и Cruze 

Motor.ru 45 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Chevrolet обновила сразу три модели — Spark, Cruze и Malibu. У всех автомобилей изменился дизайн передней части кузова, а в оформлении стало больше хрома. При этом компактный хэтчбек дополнительно получил систему автоматического торможения, а седан Malibu впервые предложен в «спортивной» RS-версии.
У хэтчбека Spark появился новый бампер, решетка радиатора и линзованная передняя оптика. В стандартное оснащение модели отныне входят десять подушек безопасности, камера заднего вида и кондиционер. В движение Spark приводит 1,4-литровый 99-сильный «атмосферник», работающий в паре с «механикой» или вариатором.
Семейство Chevrolet Cruze, состоящее из седана и хэтчбека, вместе с новым дизайном передка получило задние фонари со светодиодными элементами, а также модернизированную линейку колесных дисков.
Для интерьера доступен новый цвет — темно-коричневый. В оснащение обновленного Cruze также входит мультимедийная система с семидюймовым тачскрином, поддержкой WiFi, LTE, Bluetooth, функция удаленного запуска двигателя и климат-контроль.
Список электронных помощников включает: задний парктроник, систему удержания в полосе, предупреждения об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении, и мониторинга слепых зон.
Седан Malibu в версии RS получил черную решетку радиатора, затемненный логотип-бабочку, задний спойлер, 18-дюймовые колесные диски и двойной выхлоп.
Машины с 1,5-литровым турбомотором, выдающим 162 силы, теперы комплектуются вариатором вместо шестиступенчатого «автомата». Также в линейке «Малибу» есть 253-сильный двухлитровый мотор и гибридная силовая установка суммарной мощностью 185 сил.
В России модели Cruze и Spark не продаются с 2015 года.
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