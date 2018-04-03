Chevrolet тестирует седан Cobalt нового поколения

«Четырехдверка» следующей генерации может дебютировать уже в 2019 году.

Компания Chevrolet приступила к испытаниям Cobalt нового поколения, прототип модели тестируют в Бразилии. Об этом сообщает местное издание Motor1. Напомним, нынешний Кобальт выпускают с 2011 года, он разработан бразильским подразделением General Motors и предназначен для развивающихся рынков, в 2015-м машина претерпела рестайлинг. Кстати, в 2004-2010 годах в Северной Америке был «свой» Cobalt, который не имеет никакого отношения к хорошо знакомой россиянам модели.

Ожидается, что новый седан дебютирует в 2019 году. Нынешняя модель построена на платформе Gamma II, а «четырехдверка» следующего поколения, по данным Motor1, будет базироваться на новой «тележке», разработанной GM совместно с китайским концерном SAIC. На этой платформе затем построят следующие хэтч Onix, седан Prisma, вэн Spin, небольшой пикап, который придет на смену грузовичку Montana, а также компактный кроссовер.

В линейку моторов Chevrolet Cobalt может войти новый литровый трехцилиндровый двигатель, мощность которого пока неизвестна.

Кобальт актуального поколения в Бразилии доступен с четырехцилиндровым мотором 1.8, работающим как на бензине, так и на этаноле. В первом случае отдача двигателя составляет 111 л.с., во втором — 106 л.с. Мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Цена седана — от 66 590 реалов, что эквивалентно примерно 1 154 000 рублей по текущему курсу.

В России Cobalt продавали под брендом Chevrolet в 2013-2015 годах, к нам автомобили поставляли из Узбекистана. После ухода из РФ всех массовых моделей Chevy Кобальт вернулся на наш рынок под маркой Ravon (бренд пришел на смену Uz-Daewoo, машины также завозят из Узбекистана), теперь седан зовется R4. Сегодня у нас доступна дорестайлинговая «четырехдверка», то есть образца 2011 года. Модель оснащается бензиновым мотором 1.5 (106 л.с.), 6КВП или 6АКП, цена — от 529 000 рублей.

В рамках Московского автосалона-2018, который откроется в конце августа, Ravon представит обновленный R4, на российский рынок такой седан выйдет предположительно в начале 2019 года. О смене поколений «нашего» R4 говорить пока рано.

По материалам: www.kolesa.ru