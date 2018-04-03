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Zotye продемонстрировал спортивный вариант «пиратской» копии кросс-купе Volkswagen
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Zotye продемонстрировал спортивный вариант «пиратской» копии кросс-купе Volkswagen 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автогигант Zotye представил фотографии нового паркетника X7S под маркой Domy, который будет представлен в апреле этого года на автовыставке в Пекине.
Хочется отметить, что обычный Zotye X7 появился у дилеров этой весной. Эта модель является «пиратским» клоном прототипа кросс-купе Volkswagen Cross Coupe GTE 2015 года выпуска.
Заметим, что Domy X7S выполнен в другом дизайне в стилистике новейших автомобилей Lexus. Новый спорт-купе наградили большой решеткой радиатора новый формы, изменённой головной оптикой на LED-элементах, модернизированными бамперами и объединенными пластиковой планкой задними фонарями.
Добавим, что новинка на 28 мм длиннее предшественника, и его длина составляет 4 764 мм, а показатели ширины уменьшились на 11 мм и равны 1 931 мм. Размер колесной базы и высота остались прежние: 1672 мм и 2 850 мм.
В моторном отсеке спортивного паркетника может стоять 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с. или двухлитровый 190-сильный турбированным агрегатом. В тандеме с ними будет трудиться 8-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод только передний.
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