Zotye продемонстрировал спортивный вариант «пиратской» копии кросс-купе Volkswagen

Автогигант Zotye представил фотографии нового паркетника X7S под маркой Domy, который будет представлен в апреле этого года на автовыставке в Пекине.

Хочется отметить, что обычный Zotye X7 появился у дилеров этой весной. Эта модель является «пиратским» клоном прототипа кросс-купе Volkswagen Cross Coupe GTE 2015 года выпуска.

Заметим, что Domy X7S выполнен в другом дизайне в стилистике новейших автомобилей Lexus . Новый спорт-купе наградили большой решеткой радиатора новый формы, изменённой головной оптикой на LED-элементах, модернизированными бамперами и объединенными пластиковой планкой задними фонарями.

Добавим, что новинка на 28 мм длиннее предшественника, и его длина составляет 4 764 мм, а показатели ширины уменьшились на 11 мм и равны 1 931 мм. Размер колесной базы и высота остались прежние: 1672 мм и 2 850 мм.

В моторном отсеке спортивного паркетника может стоять 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с. или двухлитровый 190-сильный турбированным агрегатом. В тандеме с ними будет трудиться 8-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод только передний.