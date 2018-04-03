Rolls-Royce на электротяге ждёт отмашки из Китая

Кажется, вот только недавно публике демонстрировали Rolls-Royce 102ЕХ Electric Concept, а посмотришь на календарь — батюшки, прошло-то уже семь лет. Между тем, тот концепт был вовсе не макетным образцом — его изготовили в первую очередь для того, чтобы проверить на целевой аудитории его потребительские качества. Весь 2011 год на машине катали всегдашних владельцев обычных «Роллс-Ройсов», прессу, VIP-персон. Собственно, первая причина, по которой инженеры Rolls-Royce начали заглядываться на электричество, — значительно более низкий уровень шума, который даёт электрический силовой агрегат по сравнению с бензиновым.

И вот в преддверии автосалона в Нью-Йорке глава «электрического» подразделения BMW Group сообщил, что вполне вероятно появление электрического Rolls-Royce. С одной стороны, в самой линейке «зелёных» моделей BMW идут преобразования — немцы собираются сворачивать производство i3 и i8, с другой, из нишевых моделей электромобили в ближайшее время могут превратиться в массовые, по крайней мере, в Китае, где поддержка государства не становится меньше. С учётом всех скидок с цены электромобиля можно сбросить сейчас 100 000 юаней, что эквивалентно примерно 15 000 долларам.

Именно на Китай и ориентируется немецкий концерн, ведь именно исходя из запроса покупателей Поднебесной и может быть принято решение о выпуске электрического Rolls-Royce. Зря что ли весь год на Rolls-Royce 102ЕХ Electric Concept людей катали…