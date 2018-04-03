Youxia X: копия Tesla Model 3 дебютирует с запасом хода в 500 км

Какие машины только не копировали в Китае — тот же Land Rover даже отказался от борьбы за авторские права. А эпидемия копирования продолжается — как вам Porsche Macan в виде Zotye? И таких примеров — не счесть. В какой-то момент китайцы уже даже начали копировать… самих себя! Интересно, что такой неблагодарной работой вынуждены заниматься и привлечённые именитые художники. Свежий пример — Фольфганг Эггер, который несколько лет отвечал за внешность Audi , а перейдя в BYD взял и нарисовал новый китайский седан Qin с передней частью от ингольштадтского седана — только четырёх колец не хватает!

Между тем, менеджеры китайских брендов решили дополнить снятие копий с внешнего облика полным воспроизведением и технической идеологии. Так, в конце года публике презентуют серийный Youxia X чрезвычайно похожий на Tesla , даже шильдик стилизован под букву «Т»!

Кроме того, судя по картинкам, салон обещает премиальную подачу, да и минимальный пробег на электротяге составит 500 км, а мощность силовой установки — 476 л.с. Интересно, что для китайского рынка эта цифра уже не чудо. Скажем, на днях Daimler опубликовал релиз по обновлению модели Denza, спроектированной на платформе первого поколения Mercedes-Benz B-klasse. Немцы выпускают её совместно с той же BYD.

Что касается Youxia X, то в эскизах машина была показана ещё в 2015 году — и вот только-только её доводят до конвейера.