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Youxia X: копия Tesla Model 3 дебютирует с запасом хода в 500 км
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Youxia X: копия Tesla Model 3 дебютирует с запасом хода в 500 км 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Какие машины только не копировали в Китае — тот же Land Rover даже отказался от борьбы за авторские права. А эпидемия копирования продолжается — как вам Porsche Macan в виде Zotye? И таких примеров — не счесть. В какой-то момент китайцы уже даже начали копировать… самих себя! Интересно, что такой неблагодарной работой вынуждены заниматься и привлечённые именитые художники. Свежий пример — Фольфганг Эггер, который несколько лет отвечал за внешность Audi, а перейдя в BYD взял и нарисовал новый китайский седан Qin с передней частью от ингольштадтского седана — только четырёх колец не хватает!
Между тем, менеджеры китайских брендов решили дополнить снятие копий с внешнего облика полным воспроизведением и технической идеологии. Так, в конце года публике презентуют серийный Youxia X чрезвычайно похожий на Tesla, даже шильдик стилизован под букву «Т»!
Кроме того, судя по картинкам, салон обещает премиальную подачу, да и минимальный пробег на электротяге составит 500 км, а мощность силовой установки — 476 л.с. Интересно, что для китайского рынка эта цифра уже не чудо. Скажем, на днях Daimler опубликовал релиз по обновлению модели Denza, спроектированной на платформе первого поколения Mercedes-Benz B-klasse. Немцы выпускают её совместно с той же BYD.
Что касается Youxia X, то в эскизах машина была показана ещё в 2015 году — и вот только-только её доводят до конвейера.
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