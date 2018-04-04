Jaguar может выпустить большой внедорожник J-Pace‍

Несколько дней назад портал Goauto опубликовал интервью с главой австралийского офиса Jaguar Land Rover Метью Виснер.

В нем сообщается, что Jaguar может выпустить большой кроссовер, если он будет соответствовать стандартам Jaguar.

Британскому автопроизводителю при создании J-Pace нужно сделать так, чтобы он не был не похож на Land Rover и Range Rover.

Эксперты уже предположили, что если будет выпущен новый кроссовер от Jaguar, то он должен получить самый мощный мотор, который есть у марки, а это ДВС с 600-сильной отдачей.

Также в интервью было сказано, что Jaguar не намерен отказываться от идеи создания конкурента BMW 1 Series и Audi A3, но пока в компании сосредоточены на кроссоверах.

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