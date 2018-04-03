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«Чайку» Брежнева выставили на продажу
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«Чайку» Брежнева выставили на продажу 

Motor.ru 32 минуты назад
Фото: Motor.ru
На сайте объявлений «Юла» появилось сообщение о продаже ГАЗ-13 «Чайка» образца 1980 года. Продавец машины утверждает, что лимузин входил в посольский гараж, а в 1982 году во время своего визита в Узбекистан на нем передвигался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Цена — 30 миллионов рублей.
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За все время «Чайка» успела сменить двух владельцев и проехать две тысячи километров. Сохранился и оригинальный двигатель — 5,53-литровая V-образная «восьмерка» мощностью 195 лошадиных сил, совмещенная с трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Лимузин способен разгоняться до «сотни» за 20 секунд, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час.
Оснащение «Чайки» соответствует статусу машины и нехарактерно для других отечественных машин того периода. Так, лимузин укомплектован электростеклоподъемниками, системой отопления, противотуманными фарами, тонированными стеклами и креслами с отделкой кожей.
Ранее сообщалось, что на продажу выстаивали другой правительственный автомобиль — длиннобазный седан ГАЗ-12 ЗИМ. Рестомод с двигателем Nissan, автоматической трансмиссией и измененным салоном оценили в 20 миллионов рублей.
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