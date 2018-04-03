Ferrari испытывает бесшумный мотор для гибридного кроссовера

Компания Ferrari все же выпустит первый в своей истории кроссовер. Фото-шпионы засекли на испытаниях странный бесшумный вариант суперкара Ferrari 488 GTB, в котором, вполне вероятно, установлен новый гибридный V8 итальянской марки.

Ранее глава Ferrari Серджо Маркьонне подтвердил, что компания действительно разрабатывает кроссовер. Автомобиль будет представлен не раньше 2019 года. Тот факт, что компания уже испытывает рабочий экземпляр силовой установки не на стенде, а на тестовом автомобиле, подтверждает скорую премьеру.

Тем не менее, это не дает гарантии того, что новая гибридная установка дебютирует именно на кроссовере, который пока не имеет даже названия. Маркьонне ранее отмечал, что для утилитарного Ferrari будет использована более традиционная вариация гибрида, нежели применялась на гиперкаре LaFerrari.