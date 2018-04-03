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Ford запустит производство электромобилей в Германии
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Ford запустит производство электромобилей в Германии 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Компания Ford может начать производство электромобилей в Германии после 2023 года, когда завершится жизненный цикл модели Ford Fiesta, сказал глава немецкого подразделения автопроизводителя, передает Reuters.
EPA/Julian Smith
По словам Ганнара Херрманна, в компании будут приветствовать государственные субсидии для поддержки качественных изменений в отрасли. Он сказал, что потребуется около 15 месяцев, чтобы переоборудовать завод компании в Кельне, но отметил, что инвестиции в реорганизацию не будут оправданы, если продажи электромобилей вырастут до уровня в 30-40 тыс. штук в год. Херрманн отметил, что на сегодняшний день «электромобили не особенно выгодны». Ранее другой автопроизводитель из Германии компания BMW заявила, что до 2020 года в компании не планируют запускать серийное производство электромобилей, поскольку нынешние технологии недостаточно выгодны для увеличения объема производства. Американский автопроизводитель Ford планирует инвестировать $5 млрд в электромобили к 2022 году и запустить в течение следующих пяти лет по меньшей мере 13 электрических или гибридных моделей по всему миру, и в 2020 году планирует создать свой первый полностью электрический автомобиль в Европе. Херрманн предположил, что власти западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположен завод компании в городе Кельн, можгут предложить субсидии для поддержки перехода на электромобили. "Государство может внести свой вклад в инициирование структурного сдвига, равно как и федеральное правительство", — сказал он. Новое коалиционное правительство Германии планирует ослабить налоговую нагрузку на водителей электромобилей, построив по меньшей мере 100 тыс. пунктов для зарядки по всей стране и субсидировать совместное использование автомобилей, чтобы подтолкнуть переход к более экологичному транспорту.
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