В России отзовут около 770 внедорожников Nissan X-Trail

В российском представительстве японского автобренда « Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» сообщили о старте 02.04.2018 года отзывной кампании автомоделей Nissan X-Trail . Данное мероприятие затронет экземпляры, которые произвели с 26.06.16 года по 17.01.17 года.

Машины отзовут по причине возможного брака в сварных швах элементов механизма наклона спинки заднего кресла.

О возможных последствиях такой недоработки официально пока не сообщали. Но возможно предположить, что некачественный шов — это предвестник разрушения конструкции.

А тут уж на выбор: дискомфорт и даже травмы. Тем более, что сзади зачастую усаживают именно детей.

Про необходимость посетить фирменный автосалон компании всех автовладельцев обозначенного типа автомобилей оповестят всеми доступными способами.

Далее в автосалоне будут проведены ремонтные работы специалистами компании. Все само собой за счет виновника, т.е. за счет Nissan.