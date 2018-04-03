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В России отзовут около 770 внедорожников Nissan X-Trail
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В России отзовут около 770 внедорожников Nissan X-Trail 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В российском представительстве японского автобренда «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» сообщили о старте 02.04.2018 года отзывной кампании автомоделей Nissan X-Trail. Данное мероприятие затронет экземпляры, которые произвели с 26.06.16 года по 17.01.17 года.
Машины отзовут по причине возможного брака в сварных швах элементов механизма наклона спинки заднего кресла.
О возможных последствиях такой недоработки официально пока не сообщали. Но возможно предположить, что некачественный шов — это предвестник разрушения конструкции.
А тут уж на выбор: дискомфорт и даже травмы. Тем более, что сзади зачастую усаживают именно детей.
Про необходимость посетить фирменный автосалон компании всех автовладельцев обозначенного типа автомобилей оповестят всеми доступными способами.
Далее в автосалоне будут проведены ремонтные работы специалистами компании. Все само собой за счет виновника, т.е. за счет Nissan.
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