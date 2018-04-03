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Infiniti QX80 доступен к предзаказу в России
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Infiniti QX80 доступен к предзаказу в России 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Российские автодилеры Infiniti дали старт приема предзаказов на вседорожник QX80 нового поколения. Данная автомодель была представлена в начале зимы в Дубае.
В российских автосалонах автомодель доступна в двух модификациях: Luxe и Luxe ProActive. По силовой части обе модификации оснащаются 5,6-литровым мотором на 405 л.с. Привод — только полный.
Касательно внутреннего оснащения салона можно отметить: обивку из натуральной кожи, деревянные элементы в оформлении.
Из основных опций пожалуй стоит назвать комплектацию обсуждаемой автомодели современными системами безопасности и помощи водителю, а также навигационной системой InTouch.
Также приятными новшествами являются: регулируемое в восьми направлениях кресло водителя, восьмидюймовые мониторы для пассажиров второго ряда.
В более дорогой комплектации — ProActive предлагается интеллектуальный круиз-контроль, мультимедиа система Bose Cabin Surround 5.1 c пятнадцатью динамиками, а также дополнительные опции в системах безопасности и помощи водителю.
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