Infiniti QX80 доступен к предзаказу в России

Российские автодилеры Infiniti дали старт приема предзаказов на вседорожник QX80 нового поколения. Данная автомодель была представлена в начале зимы в Дубае.

В российских автосалонах автомодель доступна в двух модификациях: Luxe и Luxe ProActive. По силовой части обе модификации оснащаются 5,6-литровым мотором на 405 л.с. Привод — только полный.

Касательно внутреннего оснащения салона можно отметить: обивку из натуральной кожи, деревянные элементы в оформлении.

Из основных опций пожалуй стоит назвать комплектацию обсуждаемой автомодели современными системами безопасности и помощи водителю, а также навигационной системой InTouch.

Также приятными новшествами являются: регулируемое в восьми направлениях кресло водителя, восьмидюймовые мониторы для пассажиров второго ряда.

В более дорогой комплектации — ProActive предлагается интеллектуальный круиз-контроль, мультимедиа система Bose Cabin Surround 5.1 c пятнадцатью динамиками, а также дополнительные опции в системах безопасности и помощи водителю.