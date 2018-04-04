Объявлены апрельские спецпредложения от Infiniti

Российские автодилеры автомобильного бренда Infiniti сообщили, что с первого апреля этого года автокомпания вносит ряд выгодных предложений на приобретение некоторых автомоделей.

За 1725000 рублей предлагается автомодель Q50 (седан) 2018 года выпуска с двухлитровым агрегатом.

Полноприводная автомодель этого же года Q60 в модификации Sport ProActive с трехлитровой силовой установкой на 405 л.с. будет доступна по цене 3105000 рублей.

Вместительный внедорожник на семь посадочных мест QX60 в модификации Elegance + roofrails с 3,5-литровым мотором в рамках оглашенного спецпредложения (+трейд-ин) российские автолюбители могут приобрести за 2520000 рублей.

За 1769000 рублей доступна автомодель Q30. Версия QX30 предлагается за 2118000 рублей.

Автомодели QX70 предлагаются за 2710000 рублей, QX50 — за 2274000 рублей, а QX60 — за 2520000 рублей. Кроме того в апрельское спецпредложение включена автомодель QX80 за 3950000 российских рублей.