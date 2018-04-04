Ещё
Объявлены апрельские спецпредложения от Infiniti
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены апрельские спецпредложения от Infiniti 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
Российские автодилеры автомобильного бренда Infiniti сообщили, что с первого апреля этого года автокомпания вносит ряд выгодных предложений на приобретение некоторых автомоделей.
За 1725000 рублей предлагается автомодель Q50 (седан) 2018 года выпуска с двухлитровым агрегатом.
Полноприводная автомодель этого же года Q60 в модификации Sport ProActive с трехлитровой силовой установкой на 405 л.с. будет доступна по цене 3105000 рублей.
Вместительный внедорожник на семь посадочных мест QX60 в модификации Elegance + roofrails с 3,5-литровым мотором в рамках оглашенного спецпредложения (+трейд-ин) российские автолюбители могут приобрести за 2520000 рублей.
За 1769000 рублей доступна автомодель Q30. Версия QX30 предлагается за 2118000 рублей.
Автомодели QX70 предлагаются за 2710000 рублей, QX50 — за 2274000 рублей, а QX60 — за 2520000 рублей. Кроме того в апрельское спецпредложение включена автомодель QX80 за 3950000 российских рублей.
Car.ru: последние новости
В Пекин приедет новый кроссовер Mazda CX-8 Zotye рассекретил интерьер кроссовера T600 нового поколения В России доступен к предзаказу Mercedes-Benz Sprinter Classic
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей116
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей94
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение