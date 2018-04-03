«АвтоВАЗ» начнет выпуск седана Lada Vesta Cross в первом полугодии 2018 года

АвтоВАЗ планирует начать производство седанов Lada Vesta Cross на предприятии в Ижевске в первом полугодии 2018 года, но дата начала продаж пока не определена, сообщили RNS представитель одного из официальных дилерских центров Lada.

«Машина близка к серийному производству, оно должно начаться в первом полугодии, но окончательной даты начала продаж еще не определено», — сказал RNS представитель одного из дилеров Lada, комментируя старт выпуска и продаж седана Lada Vesta Cross.

Представитель другого дилерского центра Lada пояснил, что информация о седане Lada Vesta Cross будет раскрыта в середине апреля.

Официальный представитель АвтоВАЗа комментируя вопросы RNS о начале производства и старте продаж седана Lada Vesta Cross сказал, что «пока новостей по этой машине нет».

Завод в настоящее время собирает автомобили Lada Vesta в кузове седан и универсал (Vesta SW), а также версии Vesta SW Сross.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России в январе 2018 года с результатом 6,7 тыс. штук против 4,1 тыс. штук годом ранее.

Компания в прошлом году увеличила продажи новых автомобилей на 17%, до 311,6 тыс. штук, в том числе реализовала более 77 тыс. штук Lada Vesta. Цена седана Lada Vesta начинается в настоящее время от 570 тыс. рублей.