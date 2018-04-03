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Mercedes-Benz Sprinter Classic доступен к предзаказу
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В России доступен к предзаказу Mercedes-Benz Sprinter Classic 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Российские представители немецкого автобренда «Мересдес-Бенц Рус» сообщили о старте предзаказов на приобретение свежей версии Sprinter Classic. Заявлена также и ориентировочная цена — 1697000 рублей.
Обсуждаемая автомодель получила новую коробку передач на шесть ступеней (МКПП).
Данная замена послужила в том числе стимулом для экономного расхода топлива на повышенной передаче (4,7%), а также снижению шума и вибраций на большой скорости.
Кроме чисто дизайнерских изменений во внешнем виде решетки радиатора и изменению размеров логотипа, новинка получила противотуманную оптику уже в базовой модификации.
Грузовой отсек автоновинки обшили специальным устойчивым к повреждению материалом. Водительское кресло оснастили подогревом, а зеркала теперь с электроповоротным механизмом.
В целом автомобиль стал еще более комфортным и удобным по части погрузочно-разгрузочных работ.
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