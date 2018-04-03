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Выпускать китайские внедорожники в России начнут через год
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Выпускать китайские внедорожники в России начнут через год 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Корпорация Great Wall активно готовится к запуску нового автомобильного завода на территории РФ. Первыми с конвейера этой производственной площадки сойдут кроссоверы марки Haval.
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