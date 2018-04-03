В скором будущем новые версии автомодели Cadillac XT4 будут оснащать Super Cruise

Речь идет о суперсовременной интеллектуальной системе круиз-контроля.

Как сообщают производители, что для обсуждаемой автомодели Cadillac XT4 данная опция пожалуй будет дороговата.

Поэтому первые «ласточки» не получат этого оборудования. Но со временем в автокомпании намерены все же наделить автоновинку данным функционалом.

Однако обсуждаемая система круиз-контроля успешно работает на другой автомодели — Cadillac CT6 (седан). По словам автопроизводителя, за Super Cruise нужно заплатить дополнительно 5000 долларов.

Среди доступных опций имеется также Magnetic Ride Control, которая позволяет управлять подвеской в автоматическом режиме и в реальном времени.

На мотор-шоу в Нью-Йорке автоэксперты разглядели на Cadillac XT4 различные датчики и спецкамеры. Из чего эти самые эксперты сделали выводы, что намерение оснастить автоновинку «модным» круиз-контролем не такое уж заоблачное. Что сие вполне может произойти в обозримом будущем.