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В скором будущем новые версии автомодели Cadillac XT4 будут оснащать Super Cruise
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В скором будущем новые версии автомодели Cadillac XT4 будут оснащать Super Cruise 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Речь идет о суперсовременной интеллектуальной системе круиз-контроля.
Как сообщают производители, что для обсуждаемой автомодели Cadillac XT4 данная опция пожалуй будет дороговата.
Поэтому первые «ласточки» не получат этого оборудования. Но со временем в автокомпании намерены все же наделить автоновинку данным функционалом.
Однако обсуждаемая система круиз-контроля успешно работает на другой автомодели — Cadillac CT6 (седан). По словам автопроизводителя, за Super Cruise нужно заплатить дополнительно 5000 долларов.
Среди доступных опций имеется также Magnetic Ride Control, которая позволяет управлять подвеской в автоматическом режиме и в реальном времени.
На мотор-шоу в Нью-Йорке автоэксперты разглядели на Cadillac XT4 различные датчики и спецкамеры. Из чего эти самые эксперты сделали выводы, что намерение оснастить автоновинку «модным» круиз-контролем не такое уж заоблачное. Что сие вполне может произойти в обозримом будущем.
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