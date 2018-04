Парк ГАЗели в стране доминирует, но не молодеет

По данным ООО «Автостат Инфо» на конец 2017 года парк LCV (учитываются модели до 5 т полной массы) самой распространенной в стране марки ГАЗ (до 3,5 т) составил 1 млн 589,6 тыс., что составляет 68% к общему парку отечественных LCV (2 млн 337 тыс.) и 43,4% от всего парка легких коммерческих автомобилей в стране (3 млн 667 тыс.). Доля старых машин в возрасте более 10 лет (т.е. выпуска ранее 2008 года) у данной марки составляет 1 млн 20 тыс. или 64,2%, т.е. практически две трети.

Соответственно парк «ГАЗель БИЗНЕС», включая и все ранние поколения серии «ГАЗель», т.е. модели 3302 (включая удлиненную 330202, двухкабинную версию 33023 «Фермер», полноприводную 33027, фургон-бокс 2775), цельнометаллический фургон и комби 2705 (включая полноприводную версию 27057) и микроавтобус 3221 (включая маршрутку 32213, санитарную 32214, полноприводную 32217 и прочие) составили в сумме 1 млн 345,8 тыс. — 84,7% к суммарному парку марки ГАЗ, 57,6% к парку отечественных LCV и 36,7% ко всему парку LCV, включая иномарки, т.е. каждый третий малотоннажник в стране это именно «старая, добрая» «ГАЗель». Доля старых машин выпуска до 2008 года составляет в этой серии 1 млн 55,9 тыс. или 78,5%, т.е. почти 4/5 парка фактически подлежат немедленному списанию. Машин старше 20 лет (до 1998 года выпуска) — 152,8 тыс. или 11,4%, т.е.каждая девятая «ГАЗель» уже может претендовать на музейный статус. Машин же в возрасте три года здесь 50,7 тыс. — лишь 3,8%.

Доля нового поколения ГАЗель NEXT (86 тыс.) не превышает 5,4% в парке марки ГАЗ, и 2,3% в парке LCV страны и пока что эти модели еще несопоставимы. Доля машин в возрасте 3 лет — 54,8 тыс. или 63,7%, т.е. почти две трети, но, конечно, в дальнейшем и парк ГАЗель NEXT начнет стареть. Интересно, что парк новых NEXT уже численно превосходит парк «ГАЗель БИЗНЕС».

Зато также весьма старое «младшее» семейство «Соболь», включающее бортовую модель 2310 (и ее полноприводную версию 23107), цельнометаллический фургон и комби 2752 (включая полноприводную версию 27527), а также микроавтобус 22171 (версия 4х4 — 221717 и минивэн «Баргузин» — 2217 (4х4 — 22177)) пока еще заметно более распространено. Так его суммарный парк составляет на конец 2017 года 157,8 тыс. или 9,9% от парка марки ГАЗ, 6,75% от парка отечественных LCV и 4,3% от всего парка LCV. Доля машин старше 10 лет в этой серии — 66,5% (104,8 тыс.), т.е. две трети машин также вышли за пределы нормального эксплуатационного срока, а доля машин старше 20 лет составляет здесь лишь 120 ед. опытно-экспериментальных серий, которые все еще продолжают числиться в парке. Доля трехлетних «Соболей»/ «Баргузинов» не превышает 8,6% или 13,6 тыс.