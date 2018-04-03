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Несколько автокомпаний пересмотрели цены на продукцию во 2-ой половине марта
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Несколько автокомпаний пересмотрели цены на продукцию во 2-ой половине марта 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Исходя из самой последней информации от автоаналитиков «Автостата», все представители автобрендов, представленных на авторынке России, так или иначе корректировали цены. Представим некоторые из них.
Так, корейский автобренд KIA в очередной раз обидел поклонников автомодели Rio в модификации «Престиж», повысив цену на 2,2-2,3%.
Автобренд Ravon из Узбекистана повысил расценки на автомодель Gentra на 1,5-1,8%, Nexia — на 3,5-4,2%, а на седан R4 — на 1,5-6,0%. Автомодель Ravon R2 (хэтчбек) — на 3,7-4,3%.
Справедливости ради стоит отметить, что не все автопроизводители алчно бросились повышать цены в марте. Так, на автомодель Hower H5 от Derways в модификации «Комфорт» цена стала доступнее на 3,3%.
Дешевле стала еще одна автомодель — Emgrand X7 от китайского автопроизводителя Geely на 2,1-3,6%.
Исключение составила лишь модификация «Luxury». Ее стоимость осталась прежней.
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