Ещё
Rolls-Royce покажет финальные испытания Cullinan
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rolls-Royce покажет финальные испытания внедорожника Cullinan в соцсетях 

Motor.ru 55 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Rolls-Royce проведет финальные испытания внедорожника Cullinan совместно с National Geographic. Начиная с 4 апреля, фотографии и ролики автомобиля, на которых он запечатлен в процессе прохождения тестов, будут публиковаться в социальных сетях.
Проект публичных испытаний, получивший название «The Final Challenge» («Последнее испытание»), стартует в горах Шотландии. Затем автомобили протестируют в Австрийских Альпах, пустыне Ближнего Востока и в США. Где именно планируется проверять внедорожник в Северной Америке, пока не уточняется. В компании лишь отметили, что это будет пересеченная местность.
В команду испытателей войдет «Путешественник года-2012» по версии National Geographic Кори Ричардс. Фотографии и видеоролики с машиной будут публиковаться в соцсетях ежедневно.
Внедорожник Rolls-Royce построят на том же шасси, что и Phantom последнего поколения. Модель будет доступна в стандартной 5,5-метровой модификации и удлиненной версии, длина которой достигнет шести метров. Cullinan оснастят 571-сильным двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и восьмиступенчатым «автоматом».
Автомобиль рассекретят к концу этого года.
Motor.ru: последние новости
Хочу быть «Геликом»: --копии легендарного внедорожника Катастрофический успех: --удивительная история Subaru в США Компания Infiniti рассказала об обновленном QX80 для России
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Новые автомобили дорожают
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем258
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
00:40
В центре Москвы гаишника прокатили снаружи авто
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение