Rolls-Royce покажет финальные испытания внедорожника Cullinan в соцсетях

Компания Rolls-Royce проведет финальные испытания внедорожника Cullinan совместно с National Geographic . Начиная с 4 апреля, фотографии и ролики автомобиля, на которых он запечатлен в процессе прохождения тестов, будут публиковаться в социальных сетях.

Проект публичных испытаний, получивший название «The Final Challenge» («Последнее испытание»), стартует в горах Шотландии. Затем автомобили протестируют в Австрийских Альпах, пустыне Ближнего Востока и в США. Где именно планируется проверять внедорожник в Северной Америке, пока не уточняется. В компании лишь отметили, что это будет пересеченная местность.

В команду испытателей войдет «Путешественник года-2012» по версии National Geographic Кори Ричардс. Фотографии и видеоролики с машиной будут публиковаться в соцсетях ежедневно.

Внедорожник Rolls-Royce построят на том же шасси, что и Phantom последнего поколения. Модель будет доступна в стандартной 5,5-метровой модификации и удлиненной версии, длина которой достигнет шести метров. Cullinan оснастят 571-сильным двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и восьмиступенчатым «автоматом».

Автомобиль рассекретят к концу этого года.