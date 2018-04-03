Black Series от Mercedes будет двухдверной

Black Series от Mercedes отныне будет двухдверной

Окончательно остановиться на варианте Black Series с двумя дверями Mercedes планирует к 2020 году.

Самым ярким представителем Black Series был так называемый «кубик» с четырьмя дверями. Последний раз характерный значок ставился на кузове представителей C63 и SLS AMG, после чего в немецком автогиганте решили взять паузу.

Теперь же в Mercedes отметили, что компания отказывается от выпуска двухдверных внедорожников и обозначения Black Series на них. Это касается и обновленных версий C63.

Однако совсем «Черная серия» не исчезнет. В рамках нее будут выпускаться машины, чье предназначение участие в гонках различных типов ралли.

Кроме того, был анонсирован выпуск представителя AMG GT со сниженной массой. Впрочем, данное обстоятельство не стало помехой для того, чтобы поместить под капот двигатель в 630 лошадиных сил.

Следует также добавить, что всего автомобилей для GT будет выпущено всего 275 единиц.